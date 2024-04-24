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Защитники отбили одну атаку россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:45   24.04.2024
Оксана Якушко
Защитники отбили одну атаку россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины отразили атаку у села Берестово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Ветеринарное, Кудеевка, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские воины отразили атаку у села Берестово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".