Защитники отбили одну атаку россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины отразили атаку у села Берестово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Ветеринарное, Кудеевка, Гатище, Плетеневка Харьковской области.