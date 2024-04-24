Защитники отбили одну атаку россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские воины отразили атаку у села Берестово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов села Ветеринарное, Кудеевка, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, обстрел, россияне;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 19:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские воины отразили атаку у села Берестово Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".