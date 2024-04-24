Над посиленням ППО для Харкова вже працюють – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що ворог б’є по житлових будинках, щоб змусити їхніх мешканців виїжджати з міста.

«Хаотичні обстріли, як ті, що сталися сьогодні вночі, доводять: росіяни хочуть нас залякати. У 2022 році вони вже атакували ці місця в Шевченківському районі, бо вважали, що там перебували військові чи правоохоронці. Але, що тоді, що зараз, там були тільки цивільні», – сказав мер журналістам, передають у Харківській міськраді.

Він також зазначив, що президент, уряд і міжнародні партнери працюють над посиленням системи ППО для Харкова. Крім цього, Терехов заявив, що зруйновану ворогом інфраструктуру в місті готові відновлювати, не чекаючи завершення війни.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також повідомив, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід, і відновлюватимуть газопостачання лише вранці.Кількість постраждалих від удару зросла до шести, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. За даними Синєгубова, постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.