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Над усилением ПВО для Харькова уже работают – Терехов

Общество 11:40   24.04.2024
Виктория Яковенко
Над усилением ПВО для Харькова уже работают – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что враг бьет по жилым домам, чтобы заставить их жителей выезжать из города.

«Хаотические обстрелы, как те, что случились сегодня ночью, доказывают: россияне хотят нас запугать. В 2022 году они уже атаковали эти места в Шевченковском районе, считая, что там находились военные или правоохранители. Но что тогда, что сейчас, там были только гражданские», — сказал мэр журналистам, передают в Харьковском горсовете.

Он также отметил, что президент, правительство и международные партнеры работают над усилением системы ПВО для Харькова. Кроме этого, Терехов заявил, что разрушенную врагом инфраструктуру в городе готовы восстанавливать, не дожидаясь завершения войны.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что враг бьет по жилым домам, чтобы заставить их жителей выезжать из города.".