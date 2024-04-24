Над усилением ПВО для Харькова уже работают – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что враг бьет по жилым домам, чтобы заставить их жителей выезжать из города.
«Хаотические обстрелы, как те, что случились сегодня ночью, доказывают: россияне хотят нас запугать. В 2022 году они уже атаковали эти места в Шевченковском районе, считая, что там находились военные или правоохранители. Но что тогда, что сейчас, там были только гражданские», — сказал мэр журналистам, передают в Харьковском горсовете.
Он также отметил, что президент, правительство и международные партнеры работают над усилением системы ПВО для Харькова. Кроме этого, Терехов заявил, что разрушенную врагом инфраструктуру в городе готовы восстанавливать, не дожидаясь завершения войны.
Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах — много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод, и восстанавливать газоснабжение будут только утром. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что враг бьет по жилым домам, чтобы заставить их жителей выезжать из города.".