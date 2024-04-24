Закривають вікна, видають допомогу: наслідки нічного удару усувають у Харкові

У Шевченківському районі Харкова триває ліквідація наслідків ракетного удару у ніч проти 24 квітня.

Відео закриття вибитих вікон у багатоквартирних будинках опублікувала пресслужба ХОВА. Також пошкодження отримали офісні приміщення та нежитлові споруди.

“Це було вночі, я не спала. Я була не сама, з хлопцем. Ми просто вийшли у коридор і сиділи там. Потім він вийшов, у нього дуже пошкоджена машина була. І все, майже не спали. У сусідів вікна повилітали”, – говорить Любов, мешканка одного з пошкоджених будинків.

“Машина трошки пошкоджена. Ми перемістилися з іншої частини міста. Ми там теж потрапили під вибухову хвилю. Також пошкоджені вікна, двері, дах”, – ділиться ще одна жителька Наталія.

Відео: ХОВА

На місці “прильотів” працює мобільна бригада гуманітарної місії “Проліска”, до якої входять психологи та фахівці соціального супроводу. Мешканцям пошкоджених будинків видають “гуманітарку” – речі першої потреби. Це гігієнічний пакет, ковдри, ліхтарик.

“Сьогодні було дуже гучно. Люди налякані. Декілька було звернень щодо надання психологічної допомоги. Є сім’ї, в яких діти. Вони дуже сильно злякалися вночі”, – розповів регіональний керівник соціального супроводу місії Андрій.



Фото: ХОВА

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також розповів, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід. За даними Синєгубова, постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.