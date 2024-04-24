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Закрывают окна, выдают помощь: последствия ночного удара устраняют в Харькове

Общество 15:00   24.04.2024
Елена Нагорная
Закрывают окна, выдают помощь: последствия ночного удара устраняют в Харькове Фото: ХОВА

В Шевченковском районе Харькова продолжается ликвидация последствий ракетного удара в ночь на 24 апреля.

Видео закрытия выбитых окон в многоквартирных домах опубликовала пресс-служба ХОВА. Также повреждения получили офисные помещения и нежилые здания.

«Это было ночью, я не спала. Я была не одна, с парнем. Мы просто вышли в коридор и сидели там. Потом он вышел, у него очень повреждена машина была. И все, почти не спали. У соседей окна повылетали», — говорит Любовь, жительница одного из поврежденных домов.

«Машина немножко повреждена. Мы переместились из другой части города. Мы там тоже попали под взрывную волну. Так же повреждены окна, двери, крыша», — делится еще одна жительница Наталья.

Видео: ХОВА

На месте «прилетов» работает мобильная бригада гуманитарной миссии «Пролиска», в которую входят психологи и специалисты социального сопровождения. Жителям поврежденных домов выдают «гуманитарку» — вещи первой необходимости. Это гигиенический пакет, одеяла, фонарик.

«Сегодня было очень шумно. Люди напуганы. Несколько было обращений по оказанию психологической помощи. Есть семьи, в которых дети. Они очень сильно испугались ночью», — рассказал региональный руководитель социального сопровождения миссии Андрей.


Фото: ХОВА

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе Харькова продолжается ликвидация последствий ракетного удара в ночь на 24 апреля.".