Закрывают окна, выдают помощь: последствия ночного удара устраняют в Харькове
В Шевченковском районе Харькова продолжается ликвидация последствий ракетного удара в ночь на 24 апреля.
Видео закрытия выбитых окон в многоквартирных домах опубликовала пресс-служба ХОВА. Также повреждения получили офисные помещения и нежилые здания.
«Это было ночью, я не спала. Я была не одна, с парнем. Мы просто вышли в коридор и сидели там. Потом он вышел, у него очень повреждена машина была. И все, почти не спали. У соседей окна повылетали», — говорит Любовь, жительница одного из поврежденных домов.
«Машина немножко повреждена. Мы переместились из другой части города. Мы там тоже попали под взрывную волну. Так же повреждены окна, двери, крыша», — делится еще одна жительница Наталья.
Видео: ХОВА
На месте «прилетов» работает мобильная бригада гуманитарной миссии «Пролиска», в которую входят психологи и специалисты социального сопровождения. Жителям поврежденных домов выдают «гуманитарку» — вещи первой необходимости. Это гигиенический пакет, одеяла, фонарик.
«Сегодня было очень шумно. Люди напуганы. Несколько было обращений по оказанию психологической помощи. Есть семьи, в которых дети. Они очень сильно испугались ночью», — рассказал региональный руководитель социального сопровождения миссии Андрей.
Фото: ХОВА
Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.
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- Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: окна, помошь, пострадавшие, ракетний удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 15:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе Харькова продолжается ликвидация последствий ракетного удара в ночь на 24 апреля.".