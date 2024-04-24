Вкрали 1,9 млн грн на будівництві на Харківщині: прокурори про підозрюваних

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру групі громадян, яких вважають причетними до заволодіння майже 1,9 млн грн на ремонті ліцею в Краснограді. Подія сталася вже під час повномасштабного вторгнення.

“За даними слідства, у липні 2023 року між КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» та фізичною особою – підприємцем укладено договір підряду. Угода стосувалась капітального ремонту покрівлі одного з ліцеїв у м. Красноград. Підприємця до тендеру “залучив” його знайомий — посадовець однієї з селищних військових адміністрацій на Харківщині. Саме він організував схему “заробітку” на ремонті навчального закладу“, — повідомила версію слідства пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, підприємець, який виграв тендер, взагалі не відвідував об’єкт, а роботи з ремонту даху повністю не виконали. Але до документів фігурант вніс неправдиві відомості про те, що “все готово”.

“А виручені грошові кошти були розділені між учасниками злочинної схеми. Ділки незаконно заволоділи майже 1,9 млн гривень бюджетних коштів: це підтверджено низкою проведених експертиз“, – заявили прокурори.

Учасникам “ремонту ліцею” повідомили про підозру в заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Підприємцю особисто ще й додали статтю “службове підроблення”. Зараз для них визначають запобіжний захід.