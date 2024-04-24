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Вкрали 1,9 млн грн на будівництві на Харківщині: прокурори про підозрюваних

Суспільство 09:57   24.04.2024
Оксана Горун
Вкрали 1,9 млн грн на будівництві на Харківщині: прокурори про підозрюваних

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру групі громадян, яких вважають причетними до заволодіння майже 1,9 млн грн на ремонті ліцею в Краснограді. Подія сталася вже під час повномасштабного вторгнення.

За даними слідства, у липні 2023 року між КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» та фізичною особою – підприємцем укладено договір підряду. Угода стосувалась капітального ремонту покрівлі одного з ліцеїв у м. Красноград. Підприємця до тендеру “залучив” його знайомий — посадовець однієї з селищних військових адміністрацій на Харківщині. Саме він організував схему “заробітку” на ремонті навчального закладу“, — повідомила версію слідства пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, підприємець, який виграв тендер, взагалі не відвідував об’єкт, а роботи з ремонту даху повністю не виконали. Але до документів фігурант вніс неправдиві відомості про те, що “все готово”.

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“А виручені грошові кошти були розділені між учасниками злочинної схеми. Ділки незаконно заволоділи майже 1,9 млн гривень бюджетних коштів: це підтверджено низкою проведених експертиз“, – заявили прокурори.

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Учасникам “ремонту ліцею” повідомили про підозру в заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Підприємцю особисто ще й додали статтю “службове підроблення”. Зараз для них визначають запобіжний захід.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру групі громадян, яких вважають причетними до заволодіння майже 1,9 млн грн на ремонті ліцею в Краснограді. Подія сталася вже під час повномасштабного вторгнення".