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Украли 1,9 млн грн на строительстве на Харьковщине: прокуроры о подозреваемых

Общество 09:57   24.04.2024
Оксана Горун
Украли 1,9 млн грн на строительстве на Харьковщине: прокуроры о подозреваемых

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении группе граждан, которых считают причастными к завладению почти 1,9 млн грн  на ремонте лицея в Краснограде. Событие произошло уже во время полномасштабного вторжения.

«По данным следствия, в июле 2023 года между КУ «Центр по обслуживанию учреждений образования Красноградского городского совета» и физическим лицом-предпринимателем заключен договор подряда. Соглашение касалось капитального ремонта кровли одного из лицеев в г. Краснограде. Предпринимателя к тендеру «привлек» его знакомый — должностное лицо одной из поселковых военных администраций на Харьковщине. Именно он организовал схему заработка на ремонте учебного заведения», — сообщила версию следствия пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, предприниматель, который выиграл тендер, вообще не посещал объект, работы по ремонту крыши полностью не выполнили. Но в документы фигурант внес ложные сведения о том, что «все готово».

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«А вырученные денежные средства были разделены между участниками преступной схемы. Дельцы незаконно завладели почти 1,9 млн гривен бюджетных средств: это подтверждено рядом проведенных экспертиз», — заявили прокуроры.

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Участникам «ремонта лицея» сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Предпринимателю лично еще и добавили статью «служебный подлог». Сейчас для них определяют меру пресечения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении группе граждан, которых считают причастными к завладению почти 1,9 млн грн  на ремонте лицея в Краснограде. Событие произошло уже во время полномасштабного вторжения".