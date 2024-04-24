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Генератори та Starlink можуть безплатно отримати підприємці Харкова – Терехов

Економіка 16:51   24.04.2024
Олена Нагорна
Генератори та Starlink можуть безплатно отримати підприємці Харкова – Терехов

Низку спільних з USAID та WNISEF проєктів, спрямованих на підтримку бізнесу в Харкові, анонсував мер Ігор Терехов. Так, підприємці можуть отримати генератори та системи Starlink, щоб мати безперебійний зв’язок та працювати під час вимкнень електроенергії.

Така можливість передбачена проєктом “Quik Help”, і підприємці можуть отримати допомогу на конкурсних умовах, повідомив міський голова в телеграмі.

За його словами, поступово лінійка видів допомоги розширюватиметься. Зареєструватися в проєкті можна за посиланням.

“Постійні російські атаки не лише руйнують житлові будинки та обʼєкти інфраструктури, а й серйозно ускладнюють життя харківському бізнесу. Тільки сьогодні внаслідок нічного обстрілу постраждало два кафе та два великих офісних приміщення, де працюють десятки компаній”, – констатував Терехов.

Ще один проєкт — «Купуй Харківське».

“Він складається з кількох етапів: проведення досліджень товарів і послуг місцевих підприємців, розробку стратегії їхнього просування, а також створення інструментів для збільшення обсягів продажів. Скористатися цими продуктами зможе будь-хто з представників місцевого бізнесу, щойно будуть  напрацьовані перші практики”, – розповів мер.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низку спільних з USAID та WNISEF проєктів, спрямованих на підтримку бізнесу в Харкові, анонсував мер Ігор Терехов. Так, підприємці можуть отримати генератори та системи Starlink, щоб мати безперебійний зв’язок та працювати під час вимкнень електроенергії.".