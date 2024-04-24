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Генераторы и Starlink может бесплатно получить бизнес в Харькове — Терехов

Общество 16:51   24.04.2024
Елена Нагорная
Генераторы и Starlink может бесплатно получить бизнес в Харькове — Терехов

Ряд совместных с USAID и WNISEF проектов, направленных на поддержку бизнеса в Харькове, анонсировал мэр Игорь Терехов. Так, предприниматели могут получить генераторы и системы Starlink, чтобы иметь бесперебойную связь и работать во время отключений электроэнергии.

Такая возможность предусмотрена проектом «Quik Help», и предприниматели могут получить помощь на конкурсных условиях, сообщил городской голова в Telegram.

По его словам, постепенно линейка видов помощи будет расширяться. Зарегистрироваться в проекте можно по ссылке.

«Постоянные российские атаки не только разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры, но и серьезно осложняют жизнь харьковскому бизнесу. Только сегодня в результате ночного обстрела пострадали два кафе и два больших офисных помещения, где работают десятки компаний», — констатировал Терехов.

Еще один проект — «Покупай Харьковское».

«Он состоит из нескольких этапов: проведение исследований товаров и услуг местных предпринимателей, разработку стратегии их продвижения, а также создание инструментов для увеличения объемов продаж. Воспользоваться этими продуктами сможет любой из представителей местного бизнеса, как только будут наработаны первые практики», — рассказал мэр.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд совместных с USAID и WNISEF проектов, направленных на поддержку бизнеса в Харькове, анонсировал мэр Игорь Терехов. Так, предприниматели могут получить генераторы и системы Starlink, чтобы иметь бесперебойную связь и работать во время отключений электроэнергии.".