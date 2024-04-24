У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)
Фото: Олег Синєгубов
У селі Івашки Золочівської громади завершена примусова евакуація родин із дітьми.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, евакуювали 15 дітей з родинами.
«За попередньою домовленістю їх розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку», – уточнив Синєгубов.
Евакуація з інших визначених населених пунктів — продовжується, додав голова ХОВА.
Нагадаємо, примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Таке рішення ухвалили в ході Ради оборони області у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами цих територій.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, ивашки, сінєгубов, село, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Івашки Золочівської громади завершена примусова евакуація родин із дітьми.".