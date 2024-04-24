У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)

У селі Івашки Золочівської громади завершена примусова евакуація родин із дітьми.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, евакуювали 15 дітей з родинами.

«За попередньою домовленістю їх розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку», – уточнив Синєгубов.

Евакуація з інших визначених населених пунктів — продовжується, додав голова ХОВА.

Нагадаємо, примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Таке рішення ухвалили в ході Ради оборони області у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами цих територій.