Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)

Суспільство 12:14   24.04.2024
Вікторія Яковенко
У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото) Фото: Олег Синєгубов

У селі Івашки Золочівської громади завершена примусова евакуація родин із дітьми.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, евакуювали 15 дітей з родинами.

«За попередньою домовленістю їх розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку», – уточнив Синєгубов.

Евакуація з інших визначених населених пунктів — продовжується, додав голова ХОВА.

02

03
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад. Таке рішення ухвалили в ході Ради оборони області у зв’язку з регулярними ворожими обстрілами цих територій.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото)
Через ворожі удари горіла будівля в Куп’янську (фото)
24.04.2024, 13:15
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
16.04.2024, 14:17
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)
Удар по Харкову: пошкоджені авто Данської ради у справах біженців (фото)
24.04.2024, 12:39
У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)
У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)
24.04.2024, 12:14

Новини за темою:

20:14
Ще одна школа-укриття з’явиться в Харкові за кошти федерації лютеран (відео)
16:35
Психолог – «Морквинка»: як мультяшний герой допомагає харківським дітям
20:21
Із Харкова немає ніякої евакуації дітей, це російські ІПсО – Терехов
17:01
Примусова евакуація родин із дітьми буде з 47 населених пунктів Харківщини
15:04
Через обстріл Липців загинула 14-річна дівчинка, троє поранених на Харківщині

Ви читали новину: «У прикордонному селі на Харківщині завершилася евакуація – Синєгубов (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Івашки Золочівської громади завершена примусова евакуація родин із дітьми.".