В приграничном селе на Харьковщине завершилась эвакуация – Синегубов (фото)
Фото: Олег Синегубов
В селе Ивашки Золочевской громады завершена принудительная эвакуация семей с детьми.
Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, эвакуировали 15 детей с семьями.
«По предварительной договоренности разместят их в пределах Харьковской области. Также эвакуированным окажут материальную поддержку», — уточнил Синегубов.
Эвакуация из других определенных населенных пунктов продолжается, добавил глава ХОВА.
Напомним, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад. Такое решение приняли в ходе Совета обороны области в связи с регулярными вражескими обстрелами этих территорий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, ивашки, село, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Ивашки Золочевской громады завершена принудительная эвакуация семей с детьми.".