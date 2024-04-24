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В приграничном селе на Харьковщине завершилась эвакуация – Синегубов (фото)

Общество 12:14   24.04.2024
Виктория Яковенко
В приграничном селе на Харьковщине завершилась эвакуация – Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов

В селе Ивашки Золочевской громады завершена принудительная эвакуация семей с детьми.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, эвакуировали 15 детей с семьями.

«По предварительной договоренности разместят их в пределах Харьковской области. Также эвакуированным окажут материальную поддержку», — уточнил Синегубов.

Эвакуация из других определенных населенных пунктов продолжается, добавил глава ХОВА.

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Фото: Олег Синегубов

Напомним, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад. Такое решение приняли в ходе Совета обороны области в связи с регулярными вражескими обстрелами этих территорий.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Ивашки Золочевской громады завершена принудительная эвакуация семей с детьми.".