В приграничном селе на Харьковщине завершилась эвакуация – Синегубов (фото)

В селе Ивашки Золочевской громады завершена принудительная эвакуация семей с детьми.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, эвакуировали 15 детей с семьями.

«По предварительной договоренности разместят их в пределах Харьковской области. Также эвакуированным окажут материальную поддержку», — уточнил Синегубов.

Эвакуация из других определенных населенных пунктов продолжается, добавил глава ХОВА.

Напомним, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад. Такое решение приняли в ходе Совета обороны области в связи с регулярными вражескими обстрелами этих территорий.