Своєї генерації електрики в Харкові немає, але люди не виїжджають – мер

Мер Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про ситуацію з електропостачанням в Харкові, а також – настрої харків’ян щодо виїзду з обласного центру.

“22 березня наш ворог завдав потужних ударів по енергетичній галузі, яка живила наше місто. На жаль, їм вдалося зруйнувати всі ТЕСи, трансформаторні підстанції, і сьогодні власної генерації в Харкові немає, на жаль. Але нам вдалося заживитися від інших областей, інших регіонів нашої країни. І ми отримуємо електропостачання, але є певний дефіцит, і, на жаль, великий дефіцит. Тому ввели графіки відключення. І Харківобленерго, і Укренерго намагаються витримувати ці графіки. Щось удається, щось ні. Але харків’яни з розумінням ставляться до цього”, – сказав Терехов.

Мер також повідомив, що масового від’їзду з міста після ударів, що зруйнували енергетичну інфраструктуру, не спостерігається.

“Ми відстежуємо ситуацію, яка кількість населення сьогодні в Харкові. Сьогодні немає масового від’їзду з міста. Ми за чисельністю населення десь на тому рівні, на якому були до цих руйнацій енергетичної системи”, – зазначив міський голова Харкова.

При цьому він наголосив: кожен для себе ухвалює рішення, чи виїжджати з Харкова.

“Харків’яни дійсно нікуди не хочуть виїжджати. Коли ти спілкуєшся з харків’янами, вони кажуть: “Чого ми маємо виїжджати з нашого рідного міста?” – пояснив Терехов.