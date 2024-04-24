Своей генерации электричества в Харькове нет, но люди не выезжают — мэр
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электроснабжением в Харькове, а также — настроениях харьковчан по поводу выезда из областного центра.
«22 марта наш враг нанес мощные удары по энергетической отрасли, питавшей наш город. К сожалению, им удалось разрушить все ТЭСы, трансформаторные подстанции, и сегодня собственной генерации в Харькове нет, к сожалению. Но нам удалось запитаться от других областей, других регионов нашей страны. И мы получаем электроснабжение, но есть определенный дефицит, и, к сожалению, большой дефицит. Потому ввели графики отключения. И Харьковоблэнерго, и Укрэнерго пытаются выдерживать эти графики. Что-то удается, что-то нет. Но харьковчане с пониманием относятся к этому», — сказал Терехов.
Мэр сообщил также, что массового отъезда из города после ударов, разрушивших энергетическую инфраструктуру, не наблюдается.
«Мы отслеживаем ситуацию, какое количество населения сегодня в Харькове. Сегодня нет массового отъезда из города. Мы по численности населения где-то на уровне, на котором были до этих разрушений энергетической системы», — отметил городской голова Харькова.
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При этом он подчеркнул: каждый для себя принимает решение, выезжать ли из Харькова.
«Харьковчане действительно никуда не хотят уезжать. Когда ты общаешься с харьковчанами, они говорят: «Чего мы должны уезжать из нашего родного города?» — пояснил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электроснабжением в Харькове, а также — настроениях харьковчан по поводу выезда из областного центра".