Своей генерации электричества в Харькове нет, но люди не выезжают — мэр

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации с электроснабжением в Харькове, а также — настроениях харьковчан по поводу выезда из областного центра.

«22 марта наш враг нанес мощные удары по энергетической отрасли, питавшей наш город. К сожалению, им удалось разрушить все ТЭСы, трансформаторные подстанции, и сегодня собственной генерации в Харькове нет, к сожалению. Но нам удалось запитаться от других областей, других регионов нашей страны. И мы получаем электроснабжение, но есть определенный дефицит, и, к сожалению, большой дефицит. Потому ввели графики отключения. И Харьковоблэнерго, и Укрэнерго пытаются выдерживать эти графики. Что-то удается, что-то нет. Но харьковчане с пониманием относятся к этому», — сказал Терехов.

Мэр сообщил также, что массового отъезда из города после ударов, разрушивших энергетическую инфраструктуру, не наблюдается.

«Мы отслеживаем ситуацию, какое количество населения сегодня в Харькове. Сегодня нет массового отъезда из города. Мы по численности населения где-то на уровне, на котором были до этих разрушений энергетической системы», — отметил городской голова Харькова.

При этом он подчеркнул: каждый для себя принимает решение, выезжать ли из Харькова.

«Харьковчане действительно никуда не хотят уезжать. Когда ты общаешься с харьковчанами, они говорят: «Чего мы должны уезжать из нашего родного города?» — пояснил Терехов.