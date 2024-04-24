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РФ вдарила двома ракетами С-300 по Харкову, ще двома – по центру Золочева

Суспільство 01:34   24.04.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила двома ракетами С-300 по Харкову, ще двома – по центру Золочева

Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про влучання по Харкову і Золочеву.

За його даними, росіяни, попередньо, двома ракетами С-300 атакували центр Золочева. Пошкоджені адмінприміщення. Станом на зараз – без постраждалих.

По Харкову ворог випустив теж дві ракети С-300, зазначив Синєгубов.

«Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві людини, стан легкий, надано медичну допомогу на місці», – написав голова ХОВА.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях, а начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник інформував про запуски ворогом ракет. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також поінформував про двох постраждалих, у них уламкові поранення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 01:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про влучання по Харкову і Золочеву.".