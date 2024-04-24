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РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, еще двумя – по центру Золочева

Общество 01:34   24.04.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, еще двумя – по центру Золочева

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о попаданиях по Харькову и Золочеву.

По его данным, россияне, предварительно, двумя ракетами С-300 атаковали центр Золочева. Повреждены админпомещения. По состоянию на данный момент – без пострадавших.

По Харькову враг выпустил также две ракеты С-300, уточнил Синегубов.

«Повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов. Пострадали два человека, состояние легкое, оказана медицинская помощь на месте», — написал глава ХОВА.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщал о двоих пострадавших, у них осколочные ранения.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 01:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о попаданиях по Харькову и Золочеву".