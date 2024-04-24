РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, еще двумя – по центру Золочева
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о попаданиях по Харькову и Золочеву.
По его данным, россияне, предварительно, двумя ракетами С-300 атаковали центр Золочева. Повреждены админпомещения. По состоянию на данный момент – без пострадавших.
По Харькову враг выпустил также две ракеты С-300, уточнил Синегубов.
«Повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов. Пострадали два человека, состояние легкое, оказана медицинская помощь на месте», — написал глава ХОВА.
Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщал о двоих пострадавших, у них осколочные ранения.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: золочів, пострадавшие, С-300, синегубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харькову, еще двумя – по центру Золочева»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 01:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о попаданиях по Харькову и Золочеву".