Главные новости Харькова 24.04: удар по Шевченковскому району, пострадавшие

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:26

«Прилет» по Харькову: Терехов сообщает о двух пострадавших

«Сейчас известно о двух пострадавших – оба с осколочными ранениями. Ими уже занимаются врачи. На месте идет поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

01:19

00:52

После 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал о запусках врагом ракет.