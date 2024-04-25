Ушел из дома в полночь в женском халате: в Харькове четыре дня ищут мужчину

В Харькове пропал 62-летний Андрей Гордиенко, сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».

Андрей Гордиенко живет в районе ТРЦ «Французский бульвар».

«В ночь с 19.04.2024 на 20.04.2024 после 0:00 ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно, — сообщили волонтеры «Милены». — Имеет особенности поведения! Нуждается в медицинской помощи!»

Приметы пропавшего: рост 193 см, среднего телосложения, седые волосы и щетина, карие глаза.

Одет был: темно-синий женский халат с капюшоном, серые спортивные штаны, серая футболка, зимние сапоги.

Особые приметы: шрам на затылке.

Тех, у кого есть информация о пропавшем, просят обращаться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.