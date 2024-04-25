Ушел из дома в полночь в женском халате: в Харькове четыре дня ищут мужчину
В Харькове пропал 62-летний Андрей Гордиенко, сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».
Андрей Гордиенко живет в районе ТРЦ «Французский бульвар».
«В ночь с 19.04.2024 на 20.04.2024 после 0:00 ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно, — сообщили волонтеры «Милены». — Имеет особенности поведения! Нуждается в медицинской помощи!»
Приметы пропавшего: рост 193 см, среднего телосложения, седые волосы и щетина, карие глаза.
Одет был: темно-синий женский халат с капюшоном, серые спортивные штаны, серая футболка, зимние сапоги.
Особые приметы: шрам на затылке.
Тех, у кого есть информация о пропавшем, просят обращаться по телефонам: (068) 777-0-112 или 102.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове пропал 62-летний Андрей Гордиенко, сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена»".