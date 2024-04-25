Пішов з дому опівночі в жіночому халаті: у Харкові чотири дні шукають чоловіка
У Харкові зник 62-річний Андрій Гордієнко, повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
Андрій Гордієнко мешкає в районі ТРЦ “Французький бульвар”.
“У ніч із 19.04.2024 на 20.04.2024 після 0:00 пішов з дому, і з того часу його місцеперебування невідоме, – повідомили волонтери “Мілени”. – Має особливості поведінки! Потребує медичної допомоги!”
Прикмети зниклого: зріст 193 см, середньої статури, сиве волосся та щетина, карі очі.
Був одягнений: темно-синій жіночий халат з капюшоном, сірі спортивні штани, сіра футболка, зимові чоботи.
Особливі прикмети: шрам на потилиці.
Тих, хто має інформацію про зниклого, просять звертатися за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зник 62-річний Андрій Гордієнко, повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”".