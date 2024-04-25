Live
  • Чт 25.04.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.47
  • EUR 42.18

Пішов з дому опівночі в жіночому халаті: у Харкові чотири дні шукають чоловіка

Події 10:51   25.04.2024
Оксана Горун
Пішов з дому опівночі в жіночому халаті: у Харкові чотири дні шукають чоловіка

У Харкові зник 62-річний Андрій Гордієнко, повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

Андрій Гордієнко мешкає в районі ТРЦ “Французький бульвар”.

“У ніч із 19.04.2024 на 20.04.2024 після 0:00 пішов з дому, і з того часу його місцеперебування невідоме, – повідомили волонтери “Мілени”. – Має особливості поведінки! Потребує медичної допомоги!”

зник у Харкові 20 квітня 2024

Прикмети зниклого: зріст 193 см, середньої статури, сиве волосся та щетина, карі очі.

Був одягнений: темно-синій жіночий халат з капюшоном, сірі спортивні штани, сіра футболка, зимові чоботи.
Особливі прикмети: шрам на потилиці.

Тих, хто має інформацію про зниклого, просять звертатися за телефонами: (068) 777-0-112 або 102.

Читайте також: Вирішила не повертатися додому: поліція та волонтери шукали юну харків’янку

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ціни на великодню випічку проаналізували в Харкові
Ціни на великодню випічку проаналізували в Харкові
25.04.2024, 11:04
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
25.04.2024, 08:46
Пішов з дому опівночі в жіночому халаті: у Харкові чотири дні шукають чоловіка
Пішов з дому опівночі в жіночому халаті: у Харкові чотири дні шукають чоловіка
25.04.2024, 10:51
На Харківщині відключалося обладнання на високовольтній підстанції
На Харківщині відключалося обладнання на високовольтній підстанції
25.04.2024, 10:32
У Харкові продовжують усувати наслідки ракетного удару (фото)
У Харкові продовжують усувати наслідки ракетного удару (фото)
25.04.2024, 10:19
Батьки українського ексстроковика “підбили” його наводити удари по Харківщині
Батьки українського ексстроковика “підбили” його наводити удари по Харківщині
25.04.2024, 10:00

Новини за темою:

22:17
Тіло жінки знайшли біля автостанції в Харкові – особа поки не встановлена
10:26
У Харкові протягом десяти днів не можуть знайти 46-річну жінку
10:24
Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті
09:42
У Харкові шукають жінку в червоному халаті
23:03
У Харкові шукають жінку, яка зникла два дні тому (фото, прикмети)

Ви читали новину: «Пішов з дому опівночі в жіночому халаті: у Харкові чотири дні шукають чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 10:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зник 62-річний Андрій Гордієнко, повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”".