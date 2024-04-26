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Два укрытия присвоили в Харькове, прокуратура судится с АО «Укртелеком»

Происшествия 17:45   26.04.2024
Оксана Якушко
Два укрытия присвоили в Харькове, прокуратура судится с АО «Укртелеком»

АО «Укртелеком» оформило право собственности на два укрытия, расположенные в Киевском районе Харькова по ул. Свободы и ул. Старошишковской, принятые в эксплуатацию в 1974 и 1989 годах. Общая площадь убежищ – 228 м², емкость – 230 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Эти убежища со времен независимости Украины находились в собственности «Укртелеком». При приватизации «Укртелеком» включил в перечень объектов недвижимости, расположенных в Харькове, включая указанные убежища.

Однако защитные сооружения гражданской защиты, согласно закону, не подлежат приватизации. Киевская окружная прокуратура Харькова подала в суд два иска в интересах государства о возвращении защитных сооружений государству.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укртелеком» оформило право собственности на два укрытия, расположенные в Киевском районе Харькова по ул. Свободы и ул. Старошишковской, принятые в эксплуатацию в 1974 и 1989 годах. Общая площадь убежищ – 228 м², емкость – 230 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.".