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Два сховища привласнили у Харкові, прокуратура судиться із АТ «Укртелеком»

Події 17:45   26.04.2024
Оксана Якушко
Два сховища привласнили у Харкові, прокуратура судиться із АТ «Укртелеком»

АТ «Укртелеком» оформив право власності на два сховища, розташовані у Київському районі Харкова по вул. Свободи та вул. Старошишківській, які прийняті в експлуатацію у 1974 та 1989 роках. Загальна площа сховищ – 228 м₂, місткість – 230 осіб, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ці сховища з часів незалежності України перебували у власності «Укртелеком». Під час приватизації АТ «Укртелеком» включив до переліку низку об’єктів нерухомості, розташованих у Харкові, включно із зазначеними сховищами.

Однак захисні споруди цивільного захисту, згідно закону, не підлягають приватизації. Тож Київська окружна прокуратура Харкова подала до суду два позови в інтересах держави про повернення захисних споруд державі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 17:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укртелеком» оформив право власності на два сховища, розташовані у Київському районі Харкова по вул. Свободи та вул. Старошишківській, які прийняті в експлуатацію у 1974 та 1989 роках. Загальна площа сховищ – 228 м₂, місткість – 230 осіб, повідомила Харківська обласна прокуратура.".