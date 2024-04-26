Два сховища привласнили у Харкові, прокуратура судиться із АТ «Укртелеком»

АТ «Укртелеком» оформив право власності на два сховища, розташовані у Київському районі Харкова по вул. Свободи та вул. Старошишківській, які прийняті в експлуатацію у 1974 та 1989 роках. Загальна площа сховищ – 228 м₂, місткість – 230 осіб, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ці сховища з часів незалежності України перебували у власності «Укртелеком». Під час приватизації АТ «Укртелеком» включив до переліку низку об’єктів нерухомості, розташованих у Харкові, включно із зазначеними сховищами.

Однак захисні споруди цивільного захисту, згідно закону, не підлягають приватизації. Тож Київська окружна прокуратура Харкова подала до суду два позови в інтересах держави про повернення захисних споруд державі.