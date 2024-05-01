Авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины нанесла РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 мая проинформировал: под ударами российской авиации в течение суток были Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка и Подолы.
В целом по территории Украины россияне нанесли 61 авиационный удар, а также восемь ракетных. 129 обстрелов совершили из РСЗО, а артиллерия ударила по более, чем 120 населенным пунктам страны.
На фронте зафиксировали 122 боевых столкновения.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены шесть атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее с. Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения оккупантов. Ночью силы ПВО сбили два разведывательных БПЛА противника. Украинские ракетчики поразили один район сосредоточения врага и один ЗРК.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 мая проинформировал: под ударами российской авиации в течение суток были Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка и Подолы".