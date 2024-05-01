Авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины нанесла РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 мая проинформировал: под ударами российской авиации в течение суток были Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка и Подолы.

В целом по территории Украины россияне нанесли 61 авиационный удар, а также восемь ракетных. 129 обстрелов совершили из РСЗО, а артиллерия ударила по более, чем 120 населенным пунктам страны.

На фронте зафиксировали 122 боевых столкновения.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены шесть атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее с. Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения оккупантов. Ночью силы ПВО сбили два разведывательных БПЛА противника. Украинские ракетчики поразили один район сосредоточения врага и один ЗРК.