Авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини завдала РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 1 травня поінформував: під ударами російської авіації протягом доби були Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка та Подоли.

Загалом по території України росіяни завдали 61 авіаційного удару, а також вісьмох ракетних. 129 обстрілів здійснили з РСЗВ, а артилерія вдарила по більш ніж 120 населених пунктах країни.

На фронті зафіксували 122 бойові зіткнення.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито шість атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів. Вночі сили ППО збили два розвідувальні БПЛА противника. Українські ракетники вразили один район зосередження ворога та один ЗРК.