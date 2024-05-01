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Авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини завдала РФ – Генштаб

Події 07:32   01.05.2024
Оксана Горун
Авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини завдала РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 1 травня поінформував: під ударами російської авіації протягом доби були Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка та Подоли.

Загалом по території України росіяни завдали 61 авіаційного удару, а також вісьмох ракетних. 129 обстрілів здійснили з РСЗВ, а артилерія вдарила по більш ніж 120 населених пунктах країни.

На фронті зафіксували 122 бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито шість атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів. Вночі сили ППО збили два розвідувальні БПЛА противника. Українські ракетники вразили один район зосередження ворога та один ЗРК.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 1 травня поінформував: під ударами російської авіації протягом доби були Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка та Подоли".