Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 07:23   02.05.2024
Оксана Горун
Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация об авиаударах по Харьковской области и активизации врага на Купянском направлении.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла 63 авиаудара. Также было пять ракетных и 72 обстрела из РСЗО. Артиллерия ударила по 120 населенным пунктам.

На фронте зафиксировали 121 боевое столкновение.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — перечислили в ГШ.

Авиация Сил обороны и ракетчики за сутки поразили один пункт управления врага, одну наземную станцию управления БпЛА и восемь районов сосредоточения личного состава.

Читайте также: Сегодня 2 мая: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 2 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 2 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба
02.05.2024, 07:33
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Мобилизация вместо гражданской защиты: в Харькове новый департамент в мэрии
Мобилизация вместо гражданской защиты: в Харькове новый департамент в мэрии
01.05.2024, 07:20
Враг активизировал наступление: какая ситуация в Купянске
Враг активизировал наступление: какая ситуация в Купянске
02.05.2024, 07:59
Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили
Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили
01.05.2024, 12:02
В Липцах восстановили подачу газа в 100 домов
В Липцах восстановили подачу газа в 100 домов
02.05.2024, 08:12

Новости по теме:

07:23
Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ
20:58
Оружие с войны продавали криминалитету: задержание провели и на Харьковщине
08:19
РФ пополняет группировку «Север», стоящую у границы: данные Машовца
07:32
Авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины нанесла РФ — Генштаб
08:17
Чья Кисловка на Харьковщине и что с «наступлением на Харьков»: анализ ISW

Вы читали новость: «Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 07:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация об авиаударах по Харьковской области и активизации врага на Купянском направлении".