Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация об авиаударах по Харьковской области и активизации врага на Купянском направлении.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла 63 авиаудара. Также было пять ракетных и 72 обстрела из РСЗО. Артиллерия ударила по 120 населенным пунктам.

На фронте зафиксировали 121 боевое столкновение.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — перечислили в ГШ.

Авиация Сил обороны и ракетчики за сутки поразили один пункт управления врага, одну наземную станцию управления БпЛА и восемь районов сосредоточения личного состава.