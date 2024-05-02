Авиаудары по 7 населенным пунктам Харьковщины и 14 атак: сводка Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба — информация об авиаударах по Харьковской области и активизации врага на Купянском направлении.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
В целом по территории Украины армия РФ нанесла 63 авиаудара. Также было пять ракетных и 72 обстрела из РСЗО. Артиллерия ударила по 120 населенным пунктам.
На фронте зафиксировали 121 боевое столкновение.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — перечислили в ГШ.
Авиация Сил обороны и ракетчики за сутки поразили один пункт управления врага, одну наземную станцию управления БпЛА и восемь районов сосредоточения личного состава.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация об авиаударах по Харьковской области и активизации врага на Купянском направлении".