Авіаудари по 7 населених пунктах Харківщини та 14 атак: зведення Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про авіаудари по Харківській області та активізацію ворога на Куп’янському напрямку.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Загалом по території України армія РФ завдала 63 авіаударів. Також було п’ять ракетних та 72 обстріли з РСЗВ. Артилерія вдарила по 120 населених пунктах.

На фронті зафіксували 121 бойове зіткнення.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – перерахували в ГШ.

Авіація Сил оборони та ракетники за добу вразили один пункт управління ворога, одну наземну станцію управління БПЛА та вісім районів зосередження особового складу.