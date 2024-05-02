Авіаудари по 7 населених пунктах Харківщини та 14 атак: зведення Генштабу ЗСУ
У ранковому зведенні Генштабу – інформація про авіаудари по Харківській області та активізацію ворога на Куп’янському напрямку.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області“, – перерахували в Генштабі.
Загалом по території України армія РФ завдала 63 авіаударів. Також було п’ять ракетних та 72 обстріли з РСЗВ. Артилерія вдарила по 120 населених пунктах.
На фронті зафіксували 121 бойове зіткнення.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – перерахували в ГШ.
Авіація Сил оборони та ракетники за добу вразили один пункт управління ворога, одну наземну станцію управління БПЛА та вісім районів зосередження особового складу.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 07:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу – інформація про авіаудари по Харківській області та активізацію ворога на Куп’янському напрямку".