Штрафы не остановили: харьковчанину грозит тюрьма за насилие над сожительницей

Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который систематически унижал и оскорблял свою спутницу, а в ходе ссор применял физическую силу.

На действия 46-летнего сожителя пожаловалась 37-летняя женщина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители составили четыре админпротокола по ст. 173-2 (домашнее насилие) КУоАП. Киевский райсуд оштрафовал мужчину, однако он продолжил издеваться над избранницей. Поэтому следователи открыли уже уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Тирану сообщили о подозрении, ему грозит до двух лет лишения свободы.