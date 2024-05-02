Штрафы не остановили: харьковчанину грозит тюрьма за насилие над сожительницей
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который систематически унижал и оскорблял свою спутницу, а в ходе ссор применял физическую силу.
На действия 46-летнего сожителя пожаловалась 37-летняя женщина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители составили четыре админпротокола по ст. 173-2 (домашнее насилие) КУоАП. Киевский райсуд оштрафовал мужчину, однако он продолжил издеваться над избранницей. Поэтому следователи открыли уже уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Тирану сообщили о подозрении, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который систематически унижал и оскорблял свою спутницу, а в ходе ссор применял физическую силу".