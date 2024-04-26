В Харькове мужчина, злоупотреблявший азартными играми, убил жену и дочь (фото)

В Харькове задержали 53-летнего мужчину, который по данным правоохранителей, убил собственных жену и дочь.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 24 апреля вечером мужчина пришел в свой дом, где находились его 46-летняя жена и 28-летняя дочь.

«Между супругами часто возникали ссоры. Мужчина систематически злоупотреблял азартными играми. Из-за проигрыша постоянно ссорился с женой, совершал в отношении нее домашнее насилие, требуя денег», — отметили в прокуратуре.

В очередной раз проиграв большую сумму, он снова стал обижать женщину и нецензурно ругаться. Однако в этот раз ссора закончилась трагически. Мужчина взял охотничье ружье и застрелил жену. В это время из комнаты выбежала дочь, он перезарядил ружье и убил и ее. После этого фигурант сбежал

25 апреля правоохранители задержали мужчину. Он скрывался на чердаке одного из общежитий в Харькове.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за домашнее насилие по отношению к своей жене, заявили правоохранители.