В Харькове мужчина, злоупотреблявший азартными играми, убил жену и дочь (фото)
В Харькове задержали 53-летнего мужчину, который по данным правоохранителей, убил собственных жену и дочь.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 24 апреля вечером мужчина пришел в свой дом, где находились его 46-летняя жена и 28-летняя дочь.
«Между супругами часто возникали ссоры. Мужчина систематически злоупотреблял азартными играми. Из-за проигрыша постоянно ссорился с женой, совершал в отношении нее домашнее насилие, требуя денег», — отметили в прокуратуре.
В очередной раз проиграв большую сумму, он снова стал обижать женщину и нецензурно ругаться. Однако в этот раз ссора закончилась трагически. Мужчина взял охотничье ружье и застрелил жену. В это время из комнаты выбежала дочь, он перезарядил ружье и убил и ее. После этого фигурант сбежал
25 апреля правоохранители задержали мужчину. Он скрывался на чердаке одного из общежитий в Харькове.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за домашнее насилие по отношению к своей жене, заявили правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дочь, жена, застрелил, полиция, прокуратура, ссоры, убил, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 53-летнего мужчину, который по данным правоохранителей, убил собственных жену и дочь.".