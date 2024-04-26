Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

В Харькове мужчина, злоупотреблявший азартными играми, убил жену и дочь (фото)

Общество 15:06   26.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина, злоупотреблявший азартными играми, убил жену и дочь (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали 53-летнего мужчину, который по данным правоохранителей, убил собственных жену и дочь.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 24 апреля вечером мужчина пришел в свой дом, где находились его 46-летняя жена и 28-летняя дочь.

«Между супругами часто возникали ссоры. Мужчина систематически злоупотреблял азартными играми. Из-за проигрыша постоянно ссорился с женой, совершал в отношении нее домашнее насилие, требуя денег», — отметили в прокуратуре.

В очередной раз проиграв большую сумму, он снова стал обижать женщину и нецензурно ругаться. Однако в этот раз ссора закончилась трагически. Мужчина взял охотничье ружье и застрелил жену. В это время из комнаты выбежала дочь, он перезарядил ружье и убил и ее. После этого фигурант сбежал

25 апреля правоохранители задержали мужчину. Он скрывался на чердаке одного из общежитий в Харькове.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за домашнее насилие по отношению к своей жене, заявили правоохранители.

01

03
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: 13,5 лет дали мужчине, убившему друга и обвинившему в этом отца на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
26.04.2024, 14:24
Главные новости Харькова 26.04 : удар по Дергачам, пострадавшие, новый график
Главные новости Харькова 26.04 : удар по Дергачам, пострадавшие, новый график
26.04.2024, 15:59
В Харькове мужчина, злоупотреблявший азартными играми, убил жену и дочь (фото)
В Харькове мужчина, злоупотреблявший азартными играми, убил жену и дочь (фото)
26.04.2024, 15:06
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
26.04.2024, 07:33
Ночью в Харькове и области будет опасно: синоптики прогнозируют грозу
Ночью в Харькове и области будет опасно: синоптики прогнозируют грозу
26.04.2024, 15:21
Какие страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины
Какие страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины
26.04.2024, 16:17

Новости по теме:

10:02
Харьковчанку жестоко убили россияне в Германии и забрали ее новорожденную дочь
14:18
Боялась идти домой: на Харьковщине искали 11-летнюю девочку
18:13
В Харькове девочка пошла в торговый центр и не вернулась домой
17:34
Харьковчанка бросила 2-летнюю дочь одну на 3 дня в квартире и ушла к любовнику
14:34
Погибли мать и дочь – Болвинов об ударе РФ по Великому Бурлуку (фото)

Вы читали новость: «В Харькове мужчина, злоупотреблявший азартными играми, убил жену и дочь (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 15:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 53-летнего мужчину, который по данным правоохранителей, убил собственных жену и дочь.".