У Харкові чоловік, який зловживав азартними іграми, вбив дружину і доньку
У Харкові затримали 53-річного чоловіка, який за даними правоохоронців, вбив власних дружину та доньку.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 24 квітня ввечері чоловік прийшов до свого будинку, де перебували його 46-річна дружина та 28-річна донька.
«Між подружжям часто виникали сварки. Чоловік систематично зловживав азартними іграми. Через програші постійно сварився з дружиною, вчинював відносно неї домашнє насильство, вимагаючи гроші», – зазначили у прокуратурі.
Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись. Проте на цей раз сварка закінчилась трагічно. Чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її. Після цього фігурант втік.
25 квітня правоохоронці затримали чоловіка. Він переховувався на горищі одного з гуртожитків у Харкові.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство стосовно своєї дружини, заявили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 15:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 53-річного чоловіка, який за даними правоохоронців, вбив власних дружину та доньку.".