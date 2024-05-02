Штрафи не зупинили: харків’янину загрожує тюрма за насильство над супутницею
Фото: ГУ НП в Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру харків’янину, який систематично принижував та ображав свою супутницю, а під час сварок застосовував фізичну силу.
На дії 46-річного співмешканця поскаржилася 37-річна жінка, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці склали чотири адмінпротоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП. Київський райсуд оштрафував чоловіка, проте він продовжив знущатися з обраниці. Тож слідчі відкрили вже кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Тирану повідомили про підозру, йому загрожує до двох років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру харків’янину, який систематично принижував та ображав свою супутницю, а під час сварок застосовував фізичну силу".