Штрафи не зупинили: харків’янину загрожує тюрма за насильство над супутницею

Правоохоронці повідомили про підозру харків’янину, який систематично принижував та ображав свою супутницю, а під час сварок застосовував фізичну силу.

На дії 46-річного співмешканця поскаржилася 37-річна жінка, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці склали чотири адмінпротоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП. Київський райсуд оштрафував чоловіка, проте він продовжив знущатися з обраниці. Тож слідчі відкрили вже кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Тирану повідомили про підозру, йому загрожує до двох років позбавлення волі.