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Утром Купянщина была под обстрелом РФ: Синегубов сообщает о пострадавших

Происшествия 13:23   02.05.2024
Виктория Яковенко
Утром Купянщина была под обстрелом РФ: Синегубов сообщает о пострадавших Фото: Олег Синегубов

Два человека в Купянском районе на Харьковщине получили травмы в результате обстрелов РФ.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 7:00 из-за обстрела села Петропавловка была ранена 63-летняя женщина. Ее госпитализировали.

В 10:00 в селе Кучеровка вражеский дрон обстрелял автомобиль. Там обошлось без пострадавших.

А в 11:30 в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела обломками был ранен 66-летний мужчина. Его не госпитализировали, добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека в Купянском районе на Харьковщине получили травмы в результате обстрелов РФ.".