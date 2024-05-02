Утром Купянщина была под обстрелом РФ: Синегубов сообщает о пострадавших
Фото: Олег Синегубов
Два человека в Купянском районе на Харьковщине получили травмы в результате обстрелов РФ.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 7:00 из-за обстрела села Петропавловка была ранена 63-летняя женщина. Ее госпитализировали.
В 10:00 в селе Кучеровка вражеский дрон обстрелял автомобиль. Там обошлось без пострадавших.
А в 11:30 в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела обломками был ранен 66-летний мужчина. Его не госпитализировали, добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, пострадавшие, рф, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека в Купянском районе на Харьковщине получили травмы в результате обстрелов РФ.".