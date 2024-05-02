Утром Купянщина была под обстрелом РФ: Синегубов сообщает о пострадавших

Два человека в Купянском районе на Харьковщине получили травмы в результате обстрелов РФ.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в 7:00 из-за обстрела села Петропавловка была ранена 63-летняя женщина. Ее госпитализировали.

В 10:00 в селе Кучеровка вражеский дрон обстрелял автомобиль. Там обошлось без пострадавших.

А в 11:30 в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела обломками был ранен 66-летний мужчина. Его не госпитализировали, добавил Синегубов.