Обстрелы Харьковщины за сутки: прилетали «Искандер», УМПБ Д-30, снаряды РСЗО
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 2 мая сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины.
Наиболее тяжелый удар в течение суток пришелся по Золочеву. На поселок скинули КАБы.
«В результате обстрела погибли два гражданина: мужчина и его невестка, пострадали 11 граждан, в том числе 11-летний парень. Все гражданские. Повреждены пять админзданий, 12 частных домовладений, 34 автомобиля, восемь из которых полностью уничтожены», — отметил Владимир Тимошко.
Также в течение суток россияне ударили авиабомбами УМПБ Д-30 СМ по Харькову. Есть разрушения, но обошлось без жертв.
Погибли из-за российских обстрелов жительницы сел Лелюковка и Липцы. По Лелюковке ударили ракеты «Искандер». Погибла женщина, повреждены дома.
Липцы россияне обстреляли около 14:30 и 16:10 из артиллерии и минометов.
«В результате обстрелов поврежден частный дом и близлежащие сооружения. 75-летняя женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте происшествия», — проинформировал Тимошко.
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КАБы скинули на Купянск-Узловой, Борщевую, Боровую и Веселое. Там повреждены дома, админздание, гаражи. Обошлось без пострадавших.
Из РСЗО «Град» ударили по Подолам и Кутьковке. Во втором случае загорелся лес.
По селу Кучеровка прилетела ракета Х-38 — повреждены хозяйственные постройки.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 2 мая сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины".