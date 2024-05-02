Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 2 травня повідомив про наслідки обстрілів Харківщини.
Найтяжчий удар протягом доби припав по Золочеву. На селище скинули КАБи.
“Внаслідок обстрілу загинули двоє громадян: чоловік та його невістка, постраждали 11 громадян, у тому числі 11-річний хлопець. Всі цивільні. Пошкоджені п’ять адмінбудівель, 12 приватних домоволодінь, 34 автомобілі, вісім з яких вщент знищені“, – зазначив Володимир Тимошко.
Також протягом доби росіяни вдарили авіабомбами УМПБ Д-30 СМ по Харкову. Є руйнування, але обійшлось без жертв.
Загинули через російські обстріли мешканки сіл Лелюківка та Липці. По Лелюківці вдарили ракети “Іскандер”. Загинула жінка, пошкоджені будинки.
Липці росіяни обстріляли близько 14:30 та 16:10 з артилерії та мінометів.
“Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди. 75-річна жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці події”, – поінформував Тимошко.
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КАБи скинули на Куп’янськ-Вузловий, Борщову, Борову та Веселе. Там пошкоджені будинки, адмінбудівля, гаражі. Обійшлося без постраждалих.
З РСЗВ “Град” ударили по Подолах та Кутьківці. У другому випадку спалахнув ліс.
По селу Кучерівка прилетіла ракета Х-38 – пошкоджені господарські споруди.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 2 травня повідомив про наслідки обстрілів Харківщини".