Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ

Події 08:26   02.05.2024
Оксана Горун
Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 2 травня повідомив про наслідки обстрілів Харківщини.

Найтяжчий удар протягом доби припав по Золочеву. На селище скинули КАБи.

Внаслідок обстрілу загинули двоє громадян: чоловік та його невістка, постраждали 11 громадян, у тому числі 11-річний хлопець. Всі цивільні. Пошкоджені п’ять адмінбудівель, 12 приватних домоволодінь, 34 автомобілі, вісім з яких вщент знищені“, – зазначив Володимир Тимошко.

Також протягом доби росіяни вдарили авіабомбами УМПБ Д-30 СМ по Харкову. Є руйнування, але обійшлось без жертв.

Загинули через російські обстріли мешканки сіл Лелюківка та Липці. По Лелюківці вдарили ракети “Іскандер”. Загинула жінка, пошкоджені будинки.

Липці росіяни обстріляли близько 14:30 та 16:10 з артилерії та мінометів.

“Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди. 75-річна жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці події”, – поінформував Тимошко.

Читайте також: Ворог активізував наступ: яка ситуація у Куп’янську

КАБи скинули на Куп’янськ-Вузловий, Борщову, Борову та Веселе. Там пошкоджені будинки, адмінбудівля, гаражі. Обійшлося без постраждалих.

З РСЗВ “Град” ударили по Подолах та Кутьківці. У другому випадку спалахнув ліс.

По селу Кучерівка прилетіла ракета Х-38 – пошкоджені господарські споруди.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент
Чугуїв готують до опалювального сезону: мер повідомила, на чому роблять акцент
02.05.2024, 09:51
На Харківщині фіксують російські ДРГ: НГУ про ситуацію на кордоні та фронті
На Харківщині фіксують російські ДРГ: НГУ про ситуацію на кордоні та фронті
02.05.2024, 09:32
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
02.05.2024, 09:03
Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)
Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)
02.05.2024, 08:55
Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ
Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ
02.05.2024, 08:26
Зміни в системі оповіщення населення Харківщини анонсував Синєгубов
Зміни в системі оповіщення населення Харківщини анонсував Синєгубов
01.05.2024, 21:54

Новини за темою:

09:32
На Харківщині фіксують російські ДРГ: НГУ про ситуацію на кордоні та фронті
09:07
Головні новини Харкова 2 травня: тривалі відключення електрики, обстріли
09:03
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
08:55
Масштабну лісову пожежу гасили на Харківщині: горів сосновий ліс (фото)
08:26
Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ

Ви читали новину: «Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 2 травня повідомив про наслідки обстрілів Харківщини".