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Авіаудар по Золочеву на Харківщині: відомо вже про 13 постраждалих

Події 21:15   01.05.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по Золочеву на Харківщині: відомо вже про 13 постраждалих

До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару УМПБ Д-30 по селищу Золочів Богодухівського району вранці 1 травня, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Це шестеро цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик.

Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто. Як розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, загиблі – 38-річна Ірина та її 64-річний свекор Олександр. За даними облпрокуратури, були пошкоджені адмінбудівлі та приватні будинки. Знищені щонайменше 20 автомобілів. За попередніми даними, ворог завдав ударів трьома УМПБ Д-30.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 21:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару УМПБ Д-30 по селищу Золочів Богодухівського району вранці 1 травня".