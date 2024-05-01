Авіаудар по Золочеву на Харківщині: відомо вже про 13 постраждалих
До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару УМПБ Д-30 по селищу Золочів Богодухівського району вранці 1 травня, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Це шестеро цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик.
Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто. Як розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, загиблі – 38-річна Ірина та її 64-річний свекор Олександр. За даними облпрокуратури, були пошкоджені адмінбудівлі та приватні будинки. Знищені щонайменше 20 автомобілів. За попередніми даними, ворог завдав ударів трьома УМПБ Д-30.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, золочів, пострадалі, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіаудар по Золочеву на Харківщині: відомо вже про 13 постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 21:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару УМПБ Д-30 по селищу Золочів Богодухівського району вранці 1 травня".