Авіаудар по Золочеву на Харківщині: відомо вже про 13 постраждалих

До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару УМПБ Д-30 по селищу Золочів Богодухівського району вранці 1 травня, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Це шестеро цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик.

Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто. Як розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, загиблі – 38-річна Ірина та її 64-річний свекор Олександр. За даними облпрокуратури, були пошкоджені адмінбудівлі та приватні будинки. Знищені щонайменше 20 автомобілів. За попередніми даними, ворог завдав ударів трьома УМПБ Д-30.