Росіяни вбили чоловіка в день народження та його доньку в Золочеві (фото)
Правоохоронці показали наслідки авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, 1 травня армія РФ, попередньо трьома УМПБ Д30-СН, вдарили по центру селища.
«Пошкоджені адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок. Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі. Сьогодні загиблому виповнилось 62 роки. Наразі також відомо про пʼятьох поранених. Інформація буде оновлюватись», – зазначили правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
У ГУ ДСНС в Харківській області додали, що внаслідок удару горіли 8 автівок на площі 40 кв. м. Пожежу ліквідували.
Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто. Постраждали 6 людей, серед яких – 11-річний хлопчик.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.".