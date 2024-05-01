Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Росіяни вбили чоловіка в день народження та його доньку в Золочеві (фото)

Події 13:53   01.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вбили чоловіка в день народження та його доньку в Золочеві (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці показали наслідки авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, 1 травня армія РФ, попередньо трьома УМПБ Д30-СН, вдарили по центру селища.

«Пошкоджені адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок. Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі. Сьогодні загиблому виповнилось 62 роки. Наразі також відомо про пʼятьох поранених. Інформація буде оновлюватись», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

01
Фото: Харківська обласна прокуратура

У ГУ ДСНС в Харківській області додали, що внаслідок удару горіли 8 автівок на площі 40 кв. м. Пожежу ліквідували.

02
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто. Постраждали 6 людей, серед яких – 11-річний хлопчик.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни вбили чоловіка в день народження та його доньку в Золочеві (фото)
Росіяни вбили чоловіка в день народження та його доньку в Золочеві (фото)
01.05.2024, 13:53
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
30.04.2024, 10:04
«Росіяни змінюють тактику терору» – Терехов про обстріли Харкова
«Росіяни змінюють тактику терору» – Терехов про обстріли Харкова
01.05.2024, 13:29
По Харкову сьогодні «прилетіли» два КАБи – Терехов повідомив подробиці
По Харкову сьогодні «прилетіли» два КАБи – Терехов повідомив подробиці
01.05.2024, 13:19
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
01.05.2024, 10:52
Вже 6 постраждалих через удар КАБ по Золочеву, серед них – дитина (фото)
Вже 6 постраждалих через удар КАБ по Золочеву, серед них – дитина (фото)
01.05.2024, 13:04

Новини за темою:

13:29
Внаслідок удару РФ по Харкову сталася пожежа (фото, відео)
21:25
“Приліт” по Харкову: окрім вибитих вікон, сталася ще й пожежа (фото)
08:39
Ще один житель Харківщини підірвався на міні на власному подвір’ї
12:16
Тіло загиблого дістали з-під завалів на Харківщині – ДСНС
09:55
“Допомога не знадобилася” – рятувальники про ракетний удар по Харкову

Ви читали новину: «Росіяни вбили чоловіка в день народження та його доньку в Золочеві (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.".