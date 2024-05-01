Россияне убили мужчину в день рождения и его дочь в Золочеве (фото)
Правоохранители показали последствия авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 1 мая армия РФ, предварительно тремя УМПБ Д30-СН, ударила по центру поселка.
«Повреждены административные здания, частные жилые дома. Уничтожены не менее 20 автомобилей. Погибли мужчина и его 38-летняя дочь. Они находились в одном автомобиле. Сегодня погибшему исполнилось 62 года. Также известно о пяти раненых. Информация будет обновляться», — отметили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
В ГУ ГСЧС в Харьковской области добавили, что в результате удара горели 8 автомобилей на площади 40 кв. м. Пожар ликвидировали.
Напомним, 1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибли мужчина и женщина, которые находились в авто. Пострадали 6 человек, среди которых — 11-летниц мальчик.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, золочів, прокуратура, рф, убили, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине.".