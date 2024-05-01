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Уже 6 пострадавших из-за удара КАБ по Золочеву, среди них – ребенок (фото)

Происшествия 13:04   01.05.2024
Виктория Яковенко
Уже 6 пострадавших из-за удара КАБ по Золочеву, среди них – ребенок (фото) Фото: Олег Синегубов

В результате удара управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине погибли два человека, пострадали – шестеро, среди них – 11-летний мальчик, сообщил новые подробности глава ХОВА Олег Синегубов.

«Погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба местных, находились в машине в районе попадания вражеского КАБа. 74-летняя женщина и 77-летний мужчина были госпитализированы с взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее. 35-летнему раненному мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно. Также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всем оказана необходимая медпомощь», — отметил Синегубов.

В результате удара повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.

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Фото: Олег Синегубов

Напомним, 1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибли мужчина и женщина, которые находились в авто. Предварительно, поселок россияне обстреляли двумя управляемыми авиабомбами, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 13:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине погибли два человека, пострадали – шестеро, среди них – 11-летний мальчик, сообщил новые подробности глава ХОВА Олег Синегубов.".