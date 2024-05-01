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Количество раненых из-за удара КАБами по Золочеву возросло до трех (фото)

Происшествия 11:37   01.05.2024
Виктория Яковенко
Количество раненых из-за удара КАБами по Золочеву возросло до трех (фото) Фото: «Заря»

В результате авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине два человека погибли, еще трое ранены.

«Предварительно поселок россияне обстреляли двумя управляемыми авиабомбами. Произошло попадание в автомобиль и частный дом. Сейчас известно о двух погибших: 64-летний мужчина и 38-летняя женщина, а также трех пострадавших: 47 и 36-летних мужчинах и 50-летняя женщина», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное возбуждение по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Как уточнил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко изданию «Заря», двоих пострадавших госпитализировали в среднем состоянии тяжести, один мужчина получил легкое ранение.

«Предварительно значительно повреждены административные помещения, Ощадбанк, повреждены и уничтожены более 20 автомобилей, прямым попаданием уничтожен дом», — добавил Коваленко.

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Фото: «Заря»

Напомним, 1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибли мужчина и женщина, которые находились в авто.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине два человека погибли, еще трое ранены.".