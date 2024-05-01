Кількість поранених через удар КАБами по Золочеву зросла до трьох (фото)

В результаті авіаудару по селищу Золочів на Харківщині дві людини загинули, ще троє поранені.

«Попередньо, селище росіяни обстріляли двома керованими авіабомбами. Сталося потрапляння в автомобіль та приватний будинок. На даний час відомо про двох загиблих: 64-річний чоловік та 38-річна жінка, а також трьох постраждалих людей: 47 та 36-річні чоловіки та 50-річна жінка», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне порушення за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Як уточнив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко виданню «Зоря», двох постраждалих шпиталізували у середньому стані важкості, один чоловік отримав легке поранення.

«Попередньо значно пошкоджено адміністративні приміщення, Ощадбанк, пошкоджено та знищено більше 20 автомобілів, прямим влучанням знищено будинок», – додав Коваленко.

Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто.