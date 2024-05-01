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Вже 6 постраждалих через удар КАБ по Золочеву, серед них – дитина (фото)

Події 13:04   01.05.2024
Вікторія Яковенко
Вже 6 постраждалих через удар КАБ по Золочеву, серед них – дитина (фото) Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок удару керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині загинули двоє людей, постраждали – шестеро, серед них – 11-річний хлопець, повідомив нові подробиці голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу. 74-річна жінка та 77-річний чоловік були шпиталізовані з вибуховими травмами. Їх стан оцінюється як середній. 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно. Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна меддопомога», – зазначив Синєгубов.

Внаслідок удару пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищений приватний будинок.

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Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто. Попередньо, селище росіяни обстріляли двома керованими авіабомбами, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 13:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару керованими авіабомбами по селищу Золочів на Харківщині загинули двоє людей, постраждали – шестеро, серед них – 11-річний хлопець, повідомив нові подробиці голова ХОВА Олег Синєгубов.".