Авиаудар по Золочеву на Харьковщине: известно уже о девяти пострадавших
До девяти возросло количество пострадавших в результате авиаудара УМПБ Д-30 по поселку Золочев Богодуховского района утром 1 мая, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
Это шестеро гражданских мужчин, две женщины и 11-летний мальчик.
Напомним, 1 мая в 10:00 россияне нанесли удары по автомобилю и частному дому в поселке Золочев. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибли мужчина и женщина, которые находились в авто. Как рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, погибшие — 38-летняя Ирина и ее 64-летний свекор Александр. По данным облпрокуратуры, были повреждены админздания, частные дома. Уничтожено по меньшей мере 20 автомобилей. По предварительным данным, враг нанес удары тремя УМПБ Д30-СН.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, золочів, пострадавшие, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До девяти возросло количество пострадавших в результате авиаудара УМПБ Д-30 по поселку Золочев Богодуховского района утром 1 мая".