Невестка со свекром погибли во время обстрела Золочева Харьковской области

Подробности обстрела в Харьковской области сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Ирине было 38 лет, она ехала в машине, когда началась вражеская атака на ее родной Золочев. За рулем был отец ее мужа – Александр, ему было шестьдесят четыре. Когда по городу начали прилетать авиабомбы, эти двое гражданских как раз ехали мимо эпицентра одного из взрывов. Вместе погибли на месте», – рассказал Болвинов.

Напомним, 1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибли мужчина и женщина, которые находились в авто. Пострадали 6 человек, среди которых — 11-летниц мальчик.