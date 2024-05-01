Невестка со свекром погибли во время обстрела Золочева Харьковской области
Фото: Сергей Болвинов/ Фейсбук
Подробности обстрела в Харьковской области сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Ирине было 38 лет, она ехала в машине, когда началась вражеская атака на ее родной Золочев. За рулем был отец ее мужа – Александр, ему было шестьдесят четыре. Когда по городу начали прилетать авиабомбы, эти двое гражданских как раз ехали мимо эпицентра одного из взрывов. Вместе погибли на месте», – рассказал Болвинов.
Напомним, 1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибли мужчина и женщина, которые находились в авто. Пострадали 6 человек, среди которых — 11-летниц мальчик.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: золочів, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, невестка, свекр, Сергей Болвинов, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности обстрела в Харьковской области сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".