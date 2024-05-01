Невістка зі свекром загинули під час обстрілу Золочева на Харківщині
Подробиці обстрілу на Харківщині повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Ірині було 38 років, вона їхала в машині, коли розпочалася ворожа атака на її рідний Золочів. За кермом був батько її чоловіка – Олександр, йому було шістдесят чотири. Коли по місту почали прилітати авіабомби, ці двоє цивільних якраз їхали повз епіцентр одного з вибухів. Разом загинули на місці», – розповів Болвінов.
Нагадаємо, 1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку у селищі Золочів. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загинули чоловік та жінка, які перебували в авто. Постраждали 6 людей, серед яких – 11-річний хлопчик.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці обстрілу на Харківщині повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".