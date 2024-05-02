Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих
Двоє людей в Куп’янському районі на Харківщині зазнали травм внаслідок обстрілів РФ.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 7:00 через обстріл села Петропавлівка була поранена 63-річна жінка. Її шпиталізували.
О 10:00 у селі Кучерівка ворожий дрон обстріляв автівку. Там постраждалих немає.
А об 11:30 у селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу уламками був поранений 66-річний чоловік. Його не шпиталізували, додав Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянщина, обстріли, пострадалі, рф, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей в Куп’янському районі на Харківщині зазнали травм внаслідок обстрілів РФ.".