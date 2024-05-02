Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих

Двоє людей в Куп’янському районі на Харківщині зазнали травм внаслідок обстрілів РФ.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 7:00 через обстріл села Петропавлівка була поранена 63-річна жінка. Її шпиталізували.

О 10:00 у селі Кучерівка ворожий дрон обстріляв автівку. Там постраждалих немає.

А об 11:30 у селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу уламками був поранений 66-річний чоловік. Його не шпиталізували, додав Синєгубов.