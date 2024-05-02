Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих

Події 13:23   02.05.2024
Вікторія Яковенко
Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих

Двоє людей в Куп’янському районі на Харківщині зазнали травм внаслідок обстрілів РФ.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, о 7:00 через обстріл села Петропавлівка була поранена 63-річна жінка. Її шпиталізували.

О 10:00 у селі Кучерівка ворожий дрон обстріляв автівку. Там постраждалих немає.

А об 11:30 у селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу уламками був поранений 66-річний чоловік. Його не шпиталізували, додав Синєгубов.

Читайте також: Обстріли Харківщини за добу: прилітали “Іскандер”, УМПБ Д-30, снаряди РСЗВ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Куп’янську знайшли нерозірвану авіабомбу, її знищили сапери (момент вибуху)
У Куп’янську знайшли нерозірвану авіабомбу, її знищили сапери (момент вибуху)
02.05.2024, 14:19
Озеро в Центральному парку Харкова почали наповнювати: там вже є риба (відео)
Озеро в Центральному парку Харкова почали наповнювати: там вже є риба (відео)
02.05.2024, 13:50
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
02.05.2024, 09:03
Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили
Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили
01.05.2024, 12:02
Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 20 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 20 тис. грн
02.05.2024, 13:37
Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих
Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих
02.05.2024, 13:23

Новини за темою:

19:53
РФ вдарила КАБом по Великій Писарівці та 4 штурми на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
13:47
РФ щодня обстрілює Куп’янщину: куди цілить ворог, повідомив голова МВА
14:57
Удари по Куп’янщині: загинув чоловік, ще двоє людей постраждали (фото)
14:29
57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села на Куп’янщині – Синєгубов
17:37
Наркотики у посилці знайшли в чоловіка на Харківщині

Ви читали новину: «Вранці Куп’янщина була під обстрілом РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей в Куп’янському районі на Харківщині зазнали травм внаслідок обстрілів РФ.".