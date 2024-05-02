Враг 9 раз атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине

Девять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Враг штурмовал в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Кисловка и Берестовое Харьковской области, а также вблизи Стельмаховки на Луганщине.

Также на Харьковщине враг нанес авиаудары в районах Дергачей, Липцев и Рубленого.

Под артиллерийским и минометным огнем среди прочих были Синьковка, Петропавловка и Котляровка.