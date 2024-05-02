Враг 9 раз атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ
Девять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Враг штурмовал в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Кисловка и Берестовое Харьковской области, а также вблизи Стельмаховки на Луганщине.
Также на Харьковщине враг нанес авиаудары в районах Дергачей, Липцев и Рубленого.
Под артиллерийским и минометным огнем среди прочих были Синьковка, Петропавловка и Котляровка.
Читайте также: По Дергачам били УМПБ: зал, где занимались дети, засыпан стеклом (фото, видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг 9 раз атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".