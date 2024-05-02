Ворог 9 разів атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Дев’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ворог штурмував в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка та Берестове Харківської області, а також поблизу Стельмахівки на Луганщині.
Також на Харківщині ворог завдав авіаударів в районах Дергачів, Липців та Рубленого.
Під артилерійським та мінометним вогнем серед інших були Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".