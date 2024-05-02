Ворог 9 разів атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині

Дев’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворог штурмував в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка та Берестове Харківської області, а також поблизу Стельмахівки на Луганщині.

Також на Харківщині ворог завдав авіаударів в районах Дергачів, Липців та Рубленого.

Під артилерійським та мінометним вогнем серед інших були Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка.