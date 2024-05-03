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На Харьковщине высадили почти 1,5 млн сеянцев деревьев весной (фото)

Общество 10:58   03.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине высадили почти 1,5 млн сеянцев деревьев весной (фото)

Половину всех молодых деревьев на Харьковщине высадил Октябрьский филиал Слобожанского лесного офиса, сообщили в госпредприятии.

«В лесохозяйственных филиалах Харьковской области посажено 1,41 млн сеянцев древесных пород на площади 248,5 га. Лидером по весенней посадке леса стал Октябрьский филиал, где высажено около 50% от общего объема», — проинформировала пресс-служба Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины».

Высаживают деревья в Харьковской области 3

Лесничие уточнили, что высаживали сеянцы сосны и дуба с «примесью» лиственных и косточковых пород.

Высаживают деревья в Харьковской области 2

«Этой весной проводим не только лесовосстановление, а высаживаем новые леса и на участках, переданных нам местными громадами в рамках проекта «FOREST RECOVERY», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

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Там проинформировали, что весенняя посадка леса завершена.

Высаживают деревья в Харьковской области

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Половину всех молодых деревьев на Харьковщине высадил Октябрьский филиал Слобожанского лесного офиса, сообщили в госпредприятии".