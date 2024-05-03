На Харьковщине высадили почти 1,5 млн сеянцев деревьев весной (фото)
Половину всех молодых деревьев на Харьковщине высадил Октябрьский филиал Слобожанского лесного офиса, сообщили в госпредприятии.
«В лесохозяйственных филиалах Харьковской области посажено 1,41 млн сеянцев древесных пород на площади 248,5 га. Лидером по весенней посадке леса стал Октябрьский филиал, где высажено около 50% от общего объема», — проинформировала пресс-служба Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины».
Лесничие уточнили, что высаживали сеянцы сосны и дуба с «примесью» лиственных и косточковых пород.
«Этой весной проводим не только лесовосстановление, а высаживаем новые леса и на участках, переданных нам местными громадами в рамках проекта «FOREST RECOVERY», — отметили в Слобожанском лесном офисе.
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Там проинформировали, что весенняя посадка леса завершена.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, новости Харькова, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Половину всех молодых деревьев на Харьковщине высадил Октябрьский филиал Слобожанского лесного офиса, сообщили в госпредприятии".