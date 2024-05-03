На Харківщині висадили майже 1,5 млн сіянців дерев навесні (фото)

Половину всіх молодих дерев на Харківщині висадила Жовтнева філія Слобожанського лісового офісу, повідомили на держпідприємстві.

“У лісогосподарських філіях області посаджено 1,41 млн сіянців деревних порід на площі 248,5 га. Лідером з весняного садіння лісу стала Жовтнева філія, де висаджено близько 50% від загального обсягу”, – поінформувала пресслужба Слобожанського лісового офісу ДП “Ліси України”.

Лісничі уточнили, що висаджували сіянці сосни та дуба з “домішкою” листяних і кісточкових порід.

“Цієї весни проводимо не лише лісовідновлення, а висаджуємо нові ліси й на ділянках, переданих нам місцевими громадами в рамках проєкту “FOREST RECOVERY”, – зазначили в Слобожанському лісовому офісі.

Там поінформували, що весняну посадку лісу завершено.