Live
  • Пт 03.05.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

На Харківщині висадили майже 1,5 млн сіянців дерев навесні (фото)

Суспільство 10:58   03.05.2024
Оксана Горун
На Харківщині висадили майже 1,5 млн сіянців дерев навесні (фото)

Половину всіх молодих дерев на Харківщині висадила Жовтнева філія Слобожанського лісового офісу, повідомили на держпідприємстві.

“У лісогосподарських філіях області посаджено 1,41 млн сіянців деревних порід на площі 248,5 га. Лідером з весняного садіння лісу стала Жовтнева філія, де висаджено близько 50% від загального обсягу”, – поінформувала пресслужба Слобожанського лісового офісу ДП “Ліси України”.

Висаджують дерева в Харківській області.

Лісничі уточнили, що висаджували сіянці сосни та дуба з “домішкою” листяних і кісточкових порід.

Висаджують дерева в Харківській області.

“Цієї весни проводимо не лише лісовідновлення, а висаджуємо нові ліси й на ділянках, переданих нам місцевими громадами в рамках проєкту “FOREST RECOVERY”, – зазначили в Слобожанському лісовому офісі.

Читайте також: У дворах та біля будинків Харкова навесні оформили 1407 клумб та рокаріїв (фото)

Там поінформували, що весняну посадку лісу завершено.

Висаджують дерева у Харківській області

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині є знеструмлення внаслідок нових обстрілів РФ – Міненерго
На Харківщині є знеструмлення внаслідок нових обстрілів РФ – Міненерго
03.05.2024, 11:48
У Харкові було чутно вибух: ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку
У Харкові було чутно вибух: ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку
03.05.2024, 11:42
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
03.05.2024, 07:35
Розтрощив зупинку громадського транспорту в Харкові: порушника знайшли (фото)
Розтрощив зупинку громадського транспорту в Харкові: порушника знайшли (фото)
03.05.2024, 11:14
На Харківщині висадили майже 1,5 млн сіянців дерев навесні (фото)
На Харківщині висадили майже 1,5 млн сіянців дерев навесні (фото)
03.05.2024, 10:58
У Міноборони заявили, що завершують будівництво фортифікацій на Харківщині
У Міноборони заявили, що завершують будівництво фортифікацій на Харківщині
03.05.2024, 10:32

Новини за темою:

12:09
У Харкові перекрили дорогу: комунальники кронують дерева
12:22
Напиляв дерев на 120 тис. грн: «чорного» лісоруба піймали на Харківщині (фото)
10:30
Вітер зламав дерева у Харкові (фото)
14:48
Взимку спиляли дерева на Харківщині: двом чоловікам «світить» до 5 років тюрми
14:44
П’ятдесят відтінків рожевого в Центральному парку Харкова (фото)

Ви читали новину: «На Харківщині висадили майже 1,5 млн сіянців дерев навесні (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Половину всіх молодих дерев на Харківщині висадила Жовтнева філія Слобожанського лісового офісу, повідомили на держпідприємстві".