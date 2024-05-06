Географические переименования в Харькове: анализ Института нацпамяти

Самым многочисленным маркером переименований в Харькове стал географический, сообщила руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова.

В Харькове появилось 164 топонима, связанных с географическими названиями. Их них 42 посвящены географии мира, 105 — Украины и 17 — Харьковщины.

«До этих переименований наш мир ограничивался россией за небольшим исключением. Сейчас есть названия стран и городов, которые помогают Украине и харьковчанам преодолевать российскую агрессию. Это Великобритания с Шотландией, Англией и Бристолем и Германия, Литва и Эстония с Таллинном (не волнуйтесь, Латвия была), Чехия с Прагой, Скандинавия и отдельно Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция со Стокгольмом, Ирландия с Дублином, Испания с Барселоной и Мадридом, Португалия, Черногория и Хорватия, Канада, а также Женева, Гаага в паре с Нюрнбергом — и это не случайно, Кишинев, Краков, Брюссель, Братислава и т.д.» — перечислила Тахтаулова.

Также на карте Харькова появились названия, посвященные городам-побратимам: Нюрнбергу, Порту, Генуе, Марибору, названия всех областных центров Украины.

«Множество украинских городов, сел, рек, озер можно найти в символическом пространстве нашего города. От Донетчины и Луганщины до Крыма и Закарпатья», — отметила представитель УИНП.

Из Харьковской области на карту областного центра перенесли села Графское, Кондрашовку, Залиман, Шестаково и другие, а также реки Мжа, Мерла, Чепель, Студенок.