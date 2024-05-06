Географические переименования в Харькове: анализ Института нацпамяти
Самым многочисленным маркером переименований в Харькове стал географический, сообщила руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова.
В Харькове появилось 164 топонима, связанных с географическими названиями. Их них 42 посвящены географии мира, 105 — Украины и 17 — Харьковщины.
«До этих переименований наш мир ограничивался россией за небольшим исключением. Сейчас есть названия стран и городов, которые помогают Украине и харьковчанам преодолевать российскую агрессию. Это Великобритания с Шотландией, Англией и Бристолем и Германия, Литва и Эстония с Таллинном (не волнуйтесь, Латвия была), Чехия с Прагой, Скандинавия и отдельно Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция со Стокгольмом, Ирландия с Дублином, Испания с Барселоной и Мадридом, Португалия, Черногория и Хорватия, Канада, а также Женева, Гаага в паре с Нюрнбергом — и это не случайно, Кишинев, Краков, Брюссель, Братислава и т.д.» — перечислила Тахтаулова.
Также на карте Харькова появились названия, посвященные городам-побратимам: Нюрнбергу, Порту, Генуе, Марибору, названия всех областных центров Украины.
Читайте также: Синегубова просят “допереименовать” улицы в Харькове: не хватает Мазепы
«Множество украинских городов, сел, рек, озер можно найти в символическом пространстве нашего города. От Донетчины и Луганщины до Крыма и Закарпатья», — отметила представитель УИНП.
Из Харьковской области на карту областного центра перенесли села Графское, Кондрашовку, Залиман, Шестаково и другие, а также реки Мжа, Мерла, Чепель, Студенок.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, переименования, тахтаулова, уинп;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Географические переименования в Харькове: анализ Института нацпамяти»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самым многочисленным маркером переименований в Харькове стал географический, сообщила руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова".