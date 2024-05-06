Географічні перейменування в Харкові: аналіз Інституту нацпам’яті

Найчисленнішим маркером перейменувань у Харкові став географічний, повідомила керівниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова.

У Харкові з’явилися 164 топоніми, що пов’язані з географічними назвами. З них 42 присвячені географії світу, 105 – України та 17 – Харківщини.

“До цих перейменувань наш світ обмежувався росією за невеликим виключенням. Наразі маємо назви країн і міст, які допомагають Україні та харків’янам долати російську агресію. Це Британія з Шотландією, Англією та Бристолем і Німеччина, Литва й Естонія з Таллінном (не хвилюйтесь, Латвія була), Чехія з Прагою, Скандинавія й окремо Норвегія, Данія, Фінляндія і Швеція зі Стокгольмом, Ірландія з Дубліном, Іспанія з Барселоною та Мадридом і Португалія, Чорногорія і Хорватія, Канада, а також Женева, Гаага у парі з Нюрнбергом – і це не випадково, Кишинів, Краків, Брюссель, Братислава тощо” – перерахувала Тахтаулова.

Також на карті Харкова з’явилися назви, котрі присвячені містам-побратимам: Нюрнбергу, Порту, Генуї, Марібору, назви всіх обласних центрів України.

“Безліч українських міст, сіл, річок, озер можна знайти у символічному просторі нашого міста. Від Донеччини і Луганщини до Криму і Закарпаття”, – зазначила представниця УІНП.

З Харківської області на карту обласного центру перенесли села Графське, Кіндрашівку, Залиман, Шестакове та інші, а також річки Мжа, Мерла, Чепіль, Студенок.