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Харьковчане слышат взрывы

Происшествия 16:53   06.05.2024
Оксана Якушко
Харьковчане слышат взрывы

Жители Харькова сообщают о том, что слышали несколько взрывов. 

«Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!» — обратился к жителям региона начальник ХОВА Олег Синегубов.


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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова сообщают о том, что слышали несколько взрывов. ".