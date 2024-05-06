Харьковчане слышат взрывы
Жители Харькова сообщают о том, что слышали несколько взрывов.
«Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!» — обратился к жителям региона начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взырывы, Олег Синегубов, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчане слышат взрывы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова сообщают о том, что слышали несколько взрывов. ".