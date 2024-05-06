Харків’яни чують вибухи
Мешканці Харкова повідомляють, що чули кілька вибухів.
“Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях!” – звернувся до мешканців регіону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова повідомляють, що чули кілька вибухів. ".