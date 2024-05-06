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Харків’яни чують вибухи

Події 16:53   06.05.2024
Оксана Якушко
Харків’яни чують вибухи

Мешканці Харкова повідомляють, що чули кілька вибухів. 

“Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях!” – звернувся до мешканців регіону начальник ХОВА Олег Синєгубов.


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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова повідомляють, що чули кілька вибухів. ".